Режиссера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

Российского актера театра и кино, режиссера, сценариста и кинопродюсера Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1 прошла церемония прощания. Отпевание кинодеятеля проходило в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус.

Юрий Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкую известность ему принесла одна из главных ролей в фильме Светланы Дружининой «Принцесса цирка».

В 1990-е годы Мороз стал режиссером. Он создал такие сериалы, как «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река», «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана» и многие другие.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что незадолго до кончины Мороз хотел выйти на театральную сцену в качестве артиста.

Ранее стало известно, какую мечту Юрий Мороз не успел осуществить.