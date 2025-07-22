Бизнесмен дал миллионы на спортзал для завирусившихся юных футболистов

Бизнесмен и блогер Михаил Гребенюк поддержал детскую футбольную команду «Альтаир» из башкирского поселка Алексеевка, прославившуюся после завирусившегося в соцсетях ролика. Об этом сообщили представители Гребенюка.

Предприниматель оплатил капитальный ремонт помещения, где тренируются дети. На модернизацию спортивного зала и обустройство коридоров, раздевалок, душевых и тренерской он дал 3 миллиона рублей.

Гребенюк связался с матерью одного из игроков, а после перевел деньги в администрацию города, после чего был разыгран тендер. Ремонт делают местные подрядчики, его планируется завершить к октябрю.

«Сегодня случайно увидел в нельзяграмме крутой рилс про пацанов с футболом. Мама Айгуль из поселка под Уфой выложила в свой аккаунт, и ролик «залетел». Посмотрите, какие парни растут! И в конце тренер такой на видео добрый, с большим сердцем», — комментировал Гребенюк видео в своем Telegram-канале еще в 2024 году.

Он назвал юных спортсменов «будущей сборной России» и пообещал при возможности лично навестить команду.

В апреле ролик с тренировок «Альтаира» набрал миллионы просмотров — в нем юные спортсмены безошибочно сбивают с голов собственных матерей мячами наполненные бутылки.

Комментаторов поразили скромные условия, в которых занимаются дети. Сейчас секцию посещают примерно 90 школьников — ученики 1-7-х классов. Тренирует их Ильдус Суфиянович, работающий в спортшколе с 1992 года и отмеченный почетным знаком «За вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан» в 2021 году.

В начале июля в Ростовской области чиновники перекрыли «самую безопасную для пешеходов дорогу» в России после завирусившегося ролика в сети.

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