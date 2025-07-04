«Самую безопасную» дорогу в РФ закрыли чиновники из-за ролика в сети

В Ростовской области чиновники перекрыли «самую безопасную для пешеходов дорогу» в России после завирусившегося ролика в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам местных, после того как видео с дорогой, на которой расположены пара десятков пешеходных переходов и лежачих полицейских, попало в сеть, чиновники нашли выход — они...перегородили ее блоками. Заодно перекрыли и параллельный проезд», — говорится в публикации.

При этом необходимые знаки возле проезда поставлены не были. Отмечается, что теперь жителям приходится ездить по единственному оставшемуся объездному пути.

До этого в Ростовской области на видео попала самая безопасная дорога для пешеходов.

«Здесь на одном километре сделано более 20 пешеходных переходов и 9 лежачих полицейских <...> По словам местных, там вскоре должно начаться строительство коттеджного поселка и местные чиновники заранее чуть-чуть перестраховались от возможных ДТП», — писал Telegram-канал Baza.

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