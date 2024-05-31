Лазарев приобрел квартиру для диско-бабушки: «Я в раю!»

Певец Сергей Лазарев купил жилье для «диско-бабушки» Лидии Уляшовой, поразившей его своими танцами на концерте в Сыктывкаре. Об этом рассказала помощница пенсионерки Анита Бауэр на шоу «Звезды сошлись».

«Сначала Сергей Лазарев хотел снять квартиру, но все арендодатели отказывались от такой квартирантки, зная о ее популярности», — рассказала Бауэр.

Она отметила, что затем исполнитель решил приобрести недвижимость. Он учел все пожелания бабушки при покупке квартиры, и теперь у женщины «есть все, включая диван и телевизор». При этом жилье Лазарев оформил на себя, но с условием, что пенсионерка может жить там, сколько захочет.

«Я в раю-ю-ю!» — показали в эфире кадр с кружащейся вокруг себя Лидией Уляшовой.

Пенсионерка Уляшова попала на видео с концерта Лазарева в Сыктывкаре. Ролик с ее зажигательным танцем собрал миллионы просмотров в соцсетях и стал мемом, поэтому артист решил разыскать женщину. Обнаружилось, что «диско-бабушка» снимает небольшую комнату в общежитии. Певец решил помочь ей с жильем, а также проследил, чтобы Уляшовой оформили постоянную регистрацию в Сыктывкаре и выделили ей социального работника.

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