Концерт пианиста Романовского в Италии отменили из-за выступления в Мариуполе

В Италии отменили запланированный на 23 января концерт российского пианиста Александра Романовского. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на украинского активиста Дмитрия Смелянского.

Выступление должно было пройти в Римском университете Сапиенца. По словам Смелянского, активисты из 10 общественных организаций пообещали выйти на акции протеста к университету. Они заявляли, что универститет должен отказаться от мероприятия, потому что Романовский выступал в Мариуполе.

«Организаторы испугались протестующих и негативной огласки», — сказал активист.

Романовского на концерте заменил итальянский пианист Алессандро Симони.

Смелянский также рассказал, что вместе с единомышленниками готовит протесты в Германии и Австрии для отмены там выступлений Анны Нетребко, ближайшее из которых — 23 марта на Зальцбургском фестивале.

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