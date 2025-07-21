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Константину Богомолову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РФ»

Путин присвоил Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств РФ»
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АГН Москва/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной»», — сказано в тексте документа.

До этого глава государства присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» старшей медсестре Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинска Людмиле Дробининой. Отмечается, что она получила награду в знак признания заслуг в сфере здравоохранения и за многолетнюю добросовестную работу.

6 июля Путин наградил лауреатов премии «Все для Победы!». Президент РФ вручил памятные статуэтки семье Малий из Донецкой народной республики (ДНР), главному конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову и организатору сообщества «Швейные войска России» Ольге Язевой.

Ранее Путин наградил актера из фильмов Бекмамбетова.

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