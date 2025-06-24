Путин наградил актера из фильмов Бекмамбетова

Актер Виктор Вержбицкий удостоился ордена от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подписал указ о награждении Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе уточняется, что актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также вел многолетнюю плодотворную деятельность.

Президент России также наградил ректора театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Виктор Вержбицкий является народным артистом России и заслуженным артистом Узбекистана. Артист учился в одном институте с Тимуром Бекмамбетовым и снялся в нескольких его картинах. Он принял участие в таких проектах режиссера, как «Пешаварский вальс», «Gladiatrix», «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Черная молния».

В 2007-м Вержбицкий исполнил роль 11-го присяжного в картинах Никиты Михалкова «12». В фильмографии актера более 100 работ. Он также снимался в проектах: «Иванов», «Турецкий гамбит», «Этерна», «Наша Russia: Яйца судьбы», «Елки 2», «Адмиралъ», «Бедная Настя».

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