Shaman о cвоей миссии на «Интервидении» : «Задаем стандарты»

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) опубликовал в Telegram-канале клип на песню «Прямо по сердцу», которую артист планирует исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Дронов поблагодарил команду за работу над музыкальным роликом, а также выразил мнение, что видео получилось «космически красивым, по-земному искренним и теплым». Музыкант заявил, что понимал свою ответственность перед слушателями, когда работал над клипом.

«По сути, мы сейчас задаем стандарты нового музыкального состязания — от того, как мы его проведем первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем. Мы все стоим у истоков большого события, которое должно связать культуры разных стран и стать доброй традицией», — заявил он.

Клип Shaman появился в сети еще 19 июля. В музыкальном ролике Дронов предстал перед зрителями в образе странника, который полез на гору в надежде найти любовь. По сюжету в конце видео лирический герой встречается с возлюбленной, а затем в ролике появляется слово «любовь» на языках участников конкурса.

«Shaman, конечно, мощно поет. Но нафталин жуткий»; «Как будто бы слизано с песни Лазарева и Билана: и клип, и песня»; «Лучше, чем ожидалось», — отреагировали на видео интернет-пользователи.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

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