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У Надежды Кадышевой заподозрили депрессию: «Тревожно за нее»

Психолог Ермилова: популярность могла спровоцировать депрессию у Кадышевой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Психолог Юлия Ермилова не исключила, что популярность могла вызвать депрессивное состояние у певицы Надежды Кадышевой. Слова эксперта передает NEWS.ru.

Промоутер Игорь Сенгер, знакомый Кадышевой, раскрыл, что в последнее время до артистки не дозвониться, поскольку она решила ограничить общение даже с друзьями.

«С одной стороны, тревожно за нее. Но и навязываться не хочется: понимаю, что ей хочется побыть с самой собой, отдохнуть», — высказался продюсер.

Психолог Ермилова, в свою очередь, выразила мнение, что отстраненность 66-летней знаменитости может быть проявлением депрессии. Она отметила, что возраст снижает адаптационные способности организма, а любой резкий поворот в жизни — даже позитивный – воспринимается психикой человека, как стрессовая ситуация.

Также, отмечает NEWS.ru со ссылкой на инсайдера, Кадышева переживает из-за скандалов вокруг ее сына Григория Костюка. Первая супруга Анжелика Бирюкова обвинила его в вымогательстве, а вторая — Габриелла Мерман — раскрыла неприятные подробности, как наследник звезды бросил ее беременную за границей.

«Ну сами представьте, друзья и знакомые при встречах спрашивают: «Как дела, как сын?» Неловко ей выносить личное на всеобщее обозрение!» — заявил инсайдер.

Психолог Ермилова предположила, что из-за нехватки внимания в детстве Костюк ведет себя, как подросток. Эксперт призвала мужчину научиться выстраивать коммуникации с миром, а Кадышевой посоветовала нагружать себя рутинными делами и «ни в коем случае не впадать в апатию».

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