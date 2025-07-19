90-летний Василий Ливанов раскрыл свои правила жизни: «Жить по заповедям Христа»

Народный артист РСФСР Василий Ливанов назвал христианские заповеди одним из главных ориентиров в своей жизни. Об этом актер рассказал в интервью ТАСС, которое приурочено к его 90-летию.

«[Мои правила жизни] — стараться жить по заповедям Христа, не делить время на лучшее и худшее. [Мои идеалы] — вера в Бога, любовь к моей Родине, а значит, и к семье, друзьям, моей профессии в искусстве», — раскрыл артист.

По словам Ливанова, сейчас он живет «с радостью» — именно такое чувство, уверил артист, и должна вызывать жизнь. Также советский Шерлок Холмс отказался отвечать на вопрос, чтобы посоветовал себе двадцатилетнему, фразой: «Я не идиот, чтобы писать себе письма!»

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. За свою творческую карьеру он снялся в более чем в 40 фильмах, включая «Коллеги», «Звезду пленительного счастья», «Ярославну, королеву Франции». Мировую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в знаменитом телецикле 1979-1986 годов.

До этого артиста с 90-летием поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Ливанов посвятил жизнь служению искусству и создал уникальную галерею выдающихся актерских работ. Путин подчеркнул, что эти роли признаны эталоном мастерства и являются достоянием отечественной культуры.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил Василия Ливанова с 90-летием.