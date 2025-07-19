Лукашенко поздравил Василия Ливанова с 90-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В поздравлении Лукашенко отметил многогранный талант, неповторимую индивидуальность и исключительное мастерство перевоплощения юбиляра, завоевавшие сердца зрителей. Он подчеркнул, что белорусские поклонники разных поколений знают и искренне любят созданные Ливановым образы киногероев и мультперсонажей.

Президент выразил уверенность, что творчество артиста останется ярким явлением в культуре братских народов, и пожелал ему здоровья, энергии, успехов и благополучия.

До этого артиста поздравил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что Ливанов посвятил жизнь служению искусству и создал уникальную галерею выдающихся актерских работ. Путин подчеркнул, что эти роли признаны эталоном мастерства и являются достоянием отечественной культуры.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. За свою творческую карьеру он снялся в более чем в 40 фильмах, включая «Коллеги», «Звезду пленительного счастья», «Ярославну, королеву Франции». Мировую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в знаменитом телецикле 1979-1986 годов.

Ранее супруга актера Василия Ливанова рассказала «Газете.Ru», как ее муж отметит 90-летие.