Путин поздравил Василия Ливанова с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

В поздравлении он отметил, что Ливанов посвятил жизнь служению искусству и создал уникальную галерею выдающихся актерских работ. Путин подчеркнул, что эти роли признаны эталоном мастерства и являются достоянием отечественной культуры. Он также выразил глубокое уважение к яркой творческой судьбе, преданности делу и призванию юбиляра.

В завершение президент пожелал Ливанову здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов — легендарный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Широкую всенародную любовь и мировое признание ему принесла культовая роль Шерлока Холмса в цикле фильмов Игоря Масленникова (1979–1986), ставшая эталоном образа знаменитого сыщика. Также известен по ролям в фильмах «Неотправленное письмо», «Коллеги», «Слепой музыкант» и множестве других кинолентах.

Ливанов помимо актерской карьеры прославился как автор сценариев и актер озвучивания анимационных фильмов («Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Крокодил Гена» и другие), писатель и художник. Его вклад в отечественную культуру отмечали высокими государственными наградами.

Ранее супруга актера Василия Ливанова рассказала «Газете.Ru», как ее муж отметит 90-летие.