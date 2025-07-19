Дима Билан признался, что «влез в конфликт» в Турции из-за недосыпа

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры из турецкой Каппадокии, куда приехал ради того, чтобы встретить рассвет при Параде шаров.

«Сейчас выгнали людей из одного насиженного места. Стоят и стоят 30 минут на одном месте… «Вы что приватизировали это место? Дайте нам тоже рассвет встретить, в конце концов!» — говорю им я, на что они отвечают: «Такие правила». Какие правила? Земля общая! Короче, от недосыпа влез в легкий конфликт», — поделился исполнитель.

Также Билан показал, как туристки из Азии обрадовались встрече с ним, но сначала девушки посчитали его турецким актером. В комментариях поклонники призвали певца выкладывать больше контента из путешествия.

«Как же им повезло! Я бы до небес прыгала, как горная козочка, если бы встретила Диму Билана»; «Вы с возрастом становитесь все прекраснее»; «Турецкий актер, российский певец. Бурак Билан», — написали под постом.

Накануне певица Кристина Орбакайте рассказала в Instagram, что прилетела с семьей — мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией — в Сингапур. Еще 17 июля исполнительница демонстрировала в личном блоге снимки с Бали, на которых была запечатлена с семьей на водопаде Себату. До прилета на остров знаменитость отдыхала в Японии.

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