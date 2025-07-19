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Кристина Орбакайте раскрыла свое местоположение: «Разведываем обстановку»

Певица Кристина Орбакайте увезла 13-летнюю дочь Клавдию из Бали в Сингапур
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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Орбакайте рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прилетела с семьей — мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией — в Сингапур.

«Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку», — поделилась артистка.

Еще 17 июля Орбакайте демонстрировала в личном блоге снимки с Бали, на которых была запечатлена с семьей на водопаде Себату. До прилета на остров знаменитость отдыхала в Японии.

Певица Алла Пугачева хвалила дочь и зятя за то, что они показывают мир своему ребенку, путешествуя по разным странам.

«Красиво жить не запретишь», — писала Примадонна в комментариях к посту из Токио.

Орбакайте говорила подписчикам, что любит активно проводить время с мужем и дочерью. По признанию знаменитости, в свои выходные они редко лежат дома на диване, предпочитая прогулки на свежем воздухе. А во время каникул у Клавдии всегда изучают «новые уголки планеты».

У певицы также есть двое детей от других мужчин: 34-летний первенец Никита от музыканта Владимира Преснякова, который с женой в 2022 году переехал в США, и 27-летний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее стало известно о 10-миллиардном доходе бизнеса Юлии Высоцкой.

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