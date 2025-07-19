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Возвращение Виктории Бони в Москву чуть не обернулось дракой

Блогерша Виктория Боня разозлила россиянина после своего возвращения в Москву
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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Недавно вернувшаяся в Россию блогерша Виктория Боня успела разозлить россиянина в Москве. Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

Жигалова поделилась видеороликом, на котором Боня позировала на камеру, чем помешала мужчине пройти, и он возмутился: «Вы охренели?»

«Возвращение Вики Бони в Москву чуть не обернулось дракой», — уверила Жигалова в посте.

При этом ряд интернет-пользователей встали на сторону Бони, посчитав, что мужчина повел себя по-хамски.

«Быдляка обыкновенная. Не переломился бы постоять 30 секунд. Досняли же почти уже...» — написала фанатка знаменитости.

В то же время нашлись и те, кто посчитал правым мужчину. В комментариях выразили мнение, что съемки Бони не должны были мешать россиянину.

Блогерша Виктория Боня в основном проживает в Монако, хотя у нее также есть квартира в Москве. Недавно знаменитость вернулась в столицу России, поскольку 19 июля у нее запланированы выступления на VK Fest в Лужниках. В 16:50 состоится public-talk с ее участием, а затем она выступит в VK Лектории.

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