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Супруга актера Василия Ливанова рассказала, как ее муж отметит 90-летие

Жена Василия Ливанова сообщила, что актер не ощущает себя на 90 лет
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер Елена Ливанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как ее супруг, народный артист РСФСР Василий Ливанов, отметит свой 90-летний юбилей.

«Будем по-домашнему [отмечать], будут гости дома», — поделилась Ливанова.

Она также отметила, что ее муж не ощущает себя на свой возраст. «Поживает он неплохо. Не как в молодости, конечно, но неплохо, во всем есть свои преимущества. Он свой возраст так не ощущает, ему много еще чего предстоит», — заявила Ливанова.

По словам супруги звезды »Шерлока Холмса», сейчас он отдыхает, а планы будет строить осенью. Она подчеркнула, что ее муж гордится своей многолетней творческой деятельностью и общественной работой.

Василий Ливанов — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и писатель, наиболее полюбившийся публике ролью Шерлока Холмса в фильмах по произведениям Артура Конана Дойла. 19 июля артист отпразднует юбилей, ему исполнится 90 лет.

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