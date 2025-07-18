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МВД объявило в розыск рэпера Face по уголовной статье

Mash: рэпер Face объявлен в розыск МВД России по уголовной статье
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МВД России

Министерство внутренних дел России (МВД России) объявило рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Дремин) в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на базу МВД.

В карточке указано, что музыкант разыскивается по уголовной статье, но не уточняется, какой именно. Среди особых примет рэпера названы: татуировка на правой части лба и татуировка под глазами.

Еще в декабре 2024 года Ивана Дремина, уроженца города Уфы, объявляли в розыск судебные приставы Республики Башкортостан. Причиной СМИ называли задолженность рэпера в размере 125 тыс. рублей на фоне штрафов за нарушение о деятельности иноагента. Музыканта трижды оштрафовывали за отсутствие маркировки.

Отец рэпера Face Тимофей Дремин заявлял СМИ, что не намерен выплачивать долги сына. Он называл наследника достаточно богатым, чтобы выплатить данную сумму, а себя — безработным.

В январе 2022 года Face уехал из России. Позднее музыкант решил удалить свои песни с российских стриминговых сервисов, объясняя свое решение «сложившейся ситуацией».

Ранее у элитного ресторана Собчак в Москве обнаружили многомиллионный долг перед ФНС.

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