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Рэпера Face объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск рэпера Face за неуплату штрафов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Судебные приставы в Республике Башкортостан объявили в розыск рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Дремин) за неуплату штрафов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В октябре 2023 года долг Дремина составлял 30 тысяч рублей, сейчас он увеличился до 125 тысяч рублей.

За это время артиста трижды оштрафовали за то, что он не отчитался о деятельности иноагента.

В 2022 году Дремин закрыл свое юридическое лицо в России.

В апреле 2022 года министерство юстиции России внесло Дремина в реестр иностранных СМИ.

В прошлом году отец рэпера Face Тимофей Дремин заявил, что не намерен выплачивать долги сына. Тогда Face задолжал судебным приставам 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента. Тимофей Дремин заявил, что его сын достаточно богат, чтобы выплатить данную сумму. Более того, на данный момент отец артиста не работает.

Ранее сразу три российских художника были признаны иноагентами.

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