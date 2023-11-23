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Отец рэпера Face* отказался оплачивать долги сына

Отец рэпера Face заявил, что не будет оплачивать долги сына

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Отец рэпера Face Тимофей Дремин заявил в беседе с Telegram-каналом Mash, что не намерен выплачивать долги сына.

По данным Telegram-канала, артист Иван Дремин (признан в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Face, задолжал судебным приставам 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента. Тимофей Дремин заявил, что его сын достаточно богат, чтобы выплатить данную сумму. Более того, на данный момент отец артиста не работает.

«У меня, как у латыша, за душой ни гроша», — заявил родитель рэпера.

В январе 2022 года Face уехал из России. Позднее музыкант решил удалить свои песни с российских стриминговых сервисов, объясняя свое решение «сложившейся ситуацией».

В апреле 2022 года рэпера Face внесли в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Вместе с ним Министерство юстиции Российской Федерации также добавило в список бывшего адвоката Марка Фейгина, журналистку Екатерину Маяковскую и Ирину Борухович, поэта Андрея Филимонова, кандидата исторических наук, доцента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Дмитрия Дубровского.

Ранее сообщалось, что рэперу Face грозит арест имущества в Башкирии.

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