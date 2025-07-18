У элитного ресторана Собчак в Москве обнаружили многомиллионный долг перед ФНС

Ресторан журналистки Ксении Собчак задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 5,6 млн рублей. Об этом сообщают «Страсти».

Речь идет об авторском ресторане She, который Собчак открыла со своим другом, ресторатором Борисом Зарьковым в 2020 году. Кухня элитного заведения — микс средиземноморской и японской гастрономической культуры.

She работает под юридическим лицом ООО «ФИШ», где Собчак является учредителем. Согласно информации «Страстей», за последние несколько месяцев долг компании перед ФНС увеличился: еще в апреле 2025 года он составлял 1,3 млн рублей, а к маю достиг уже почти 6 млн рублей.

«Из них 2,2 млн рублей налога на прибыль, 1,3 млн рублей налога на доходы физлиц, 1,5 млн рублей страховых взносов, 95 тыс. рублей НДС и еще 460 тыс. рублей пеней», — уточняется в публикации.

В то же время, уточняют «Страсти, компания выручила 402,4 млн рублей в 2024 году, из которых 58,3 млн рублей чистой прибыли.

В 2022 году СМИ сообщали, что на Собчак также зарегистрированы два рекламных агентства: ООО «Джун энд джулай» и ООО «Лидерс».

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