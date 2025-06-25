Владимир Пресняков рассказал об отношениях с сыном от Орбакайте

Певец Владимир Пресняков рассказал, что встретится с сыном Никитой в Испании

Певец Владимир Пресняков рассказал в беседе с Voice, что продолжает общаться с уехавшим в США сыном Никитой.

По словам Преснякова, Никита приедет к ним в Испанию.

«Ну, как обычно, мы встречаемся там», — поделился артист.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Пресняков-младший родился в мае 1991 года в союзе певцов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.

В мае 2025-го Никита Пресняков заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

СДВГ — эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

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