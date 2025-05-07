Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внук Аллы Пугачевой раскрыл свой диагноз: «Это какой-то треш»

Музыкант Никита Пресняков заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности
close
Global Look Press

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает kp.ru.

СДВГ — эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

«Ребят, кто-нибудь из вас точно шарит в SMS. Если найдутся такие, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. Для меня это какой-то треш... С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — передает слова Преснякова kp.ru.

Издание также напоминает, что в сентябре 2021 года у Никиты Преснякова были обнаружены доброкачественные опухоли — полипы желчного пузыря. Музыкант раскрывал, что заболевание вылечить нельзя, но врачи рекомендовали ему придерживаться диеты.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Ранее комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что сильно рефлексирует из-за 60-летия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами