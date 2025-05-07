Внук Аллы Пугачевой раскрыл свой диагноз: «Это какой-то треш»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает kp.ru.

СДВГ — эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

«Ребят, кто-нибудь из вас точно шарит в SMS. Если найдутся такие, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. Для меня это какой-то треш... С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — передает слова Преснякова kp.ru.

Издание также напоминает, что в сентябре 2021 года у Никиты Преснякова были обнаружены доброкачественные опухоли — полипы желчного пузыря. Музыкант раскрывал, что заболевание вылечить нельзя, но врачи рекомендовали ему придерживаться диеты.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

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