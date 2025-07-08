Внук Пугачевой переживает из-за отсутствия съемок в РФ: «Эх, не позвали на тусовку»

Внук Пугачевой Никита Пресняков заявил о желании сняться в российском ТВ-шоу

fridaytv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил в соцсетях о желании сняться в российском ТВ-реалити «Выживалити. Наследники».

Музыкант прокомментировал анонс, опубликованный телеканалом «Пятница!» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), фразой: «Эх, не позвали на тусовку». Музыкант захотел принять участие в шоу, где снялись дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын Децла Антоний Толмацкий, а также дочь Глюкозы Лидия (Рэй).

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Пресняков-младший родился в мае 1991 года в союзе певцов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.

В мае 2025-го он заявлял, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

СДВГ — эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

Ранее актриса Раиса Рязанова публично обратилась к Пугачевой со словами: «Алла, тебе не стыдно?»