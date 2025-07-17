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Ефремов собирается на прощание с поддержавшим его после ДТП Александром Миттой

«КП»: актер Михаил Ефремов может посетить прощание с поддержавшим его Миттой
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Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов планирует посетить прощание с режиссером Александром Миттой, которое пройдет 17 июля в малом зале Центрального Дома литераторов. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на инсайдера.

«Ефремов прийти планирует, но не хочет внимания прессы, которая там будет — так что из-за этого может еще и не появится», — сказано в публикации.

По словам источника издания, Ефремов намерен проводить Митту в последний путь, поскольку режиссер всегда «ценил его актерский талант», дружил с его отцом Олегом Ефремовым и поддержал артиста после ДТП. Также Ефремов близко общается с единственным сыном Митты Евгением, они дружат с 7 лет.

14 июля Александра Митты не стало. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. SHOT заявлял, что режиссер боролся с раком почки.

Накануне директор киношколы Митты и помощник режиссера Геннадий Иванов рассказывал, что в последние полтора-два года было «практически невозможно» разговаривать с постановщиком из-за его проблем со здоровьем.

В то же время, уточнял Иванов, Митта никогда не отказывался от общения и всегда уделял собеседникам «пару минут».

«Он почти не выходил из дома, не мог нормально разговаривать. Но, когда к нему приходили выпускники Киношколы, он с ними обязательно беседовал. Правда, сразу же извинялся и честно признавался: ему очень трудно поддерживать диалог», — вспоминал директор.

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