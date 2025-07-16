Стало известно, какую мечту Юрий Мороз не успел осуществить

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов поделился в беседе с NEWS.ru, что режиссер Юрий Мороз хотел выйти на театральную сцену в качестве артиста незадолго до кончины.

«Буквально день-два назад мой помощник по театру Сатиры с ним разговаривал. Они друг друга очень хорошо знали и вспоминали о лучших ситуациях, которые были с Юрой связаны. О том, что ему хотелось бы попробовать в театре», — рассказал Герасимов.

По словам худрука Театра сатиры, помощник был намерен обсудить с ним вопрос о работе с Морозом в ближайщем будущем, но «не получилось». Герасимов добавил, что Мороз прожил красивую и яркую жизнь, а также не был замечен ни в одной интриге за всю свою профессиональную деятельность.

«Светлая память ему. Жалко! Наверняка он мог бы сделать еще и в кино, и в театре», — подытожил Герасимов.

Режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус.

Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

На счету Мороза такие знаменитые проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Точка», «Пелагия и белый бульдог», «Инквизитор», «Угрюм-река» и «Содержанки». Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».

Ранее сообщалось, что Виктория Исакова не смогла сдержать слез на прощании с мужем Юрием Морозом.