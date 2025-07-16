Стало известно о последних годах жизни Александра Митты: «Было потеряно все»

Помощник Митты Иванов: режиссер практически не разговаривал в последние два года

Директор киношколы Александра Митты и помощник режиссера Геннадий Иванов рассказал «СтарХиту», что в последние полтора-два года было «практически невозможно» разговаривать с постановщиком из-за его проблем со здоровьем.

В то же время, уточнил Иванов, Митта никогда не отказывался от общения и всегда уделял собеседникам «пару минут».

«Он почти не выходил из дома, не мог нормально разговаривать. Но, когда к нему приходили выпускники Киношколы, он с ними обязательно беседовал. Правда, сразу же извинялся и честно признавался: ему очень трудно поддерживать диалог», — заявил директор.

Также Иванов вспомнил, что Митта тяжело переживал уход супруги, художницы Лилии Майоровой в 2021 году, с которой «был неразлучен».

«Он всегда говорил: «Лилечка, Лилечка…» Как только у нее начинались проблемы со здоровьем, он бросал занятия в Киношколе и спешил к ней. <…> Когда ее не стало, для Александра Наумовича было потеряно все», — рассказал директор.

14 июля Александра Митты не стало. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. SHOT заявлял, что режиссер боролся с раком почки.

Ранее сообщалось, что телеведущий Молчанов экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением.