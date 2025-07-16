На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о последних годах жизни Александра Митты: «Было потеряно все»

Помощник Митты Иванов: режиссер практически не разговаривал в последние два года
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Директор киношколы Александра Митты и помощник режиссера Геннадий Иванов рассказал «СтарХиту», что в последние полтора-два года было «практически невозможно» разговаривать с постановщиком из-за его проблем со здоровьем.

В то же время, уточнил Иванов, Митта никогда не отказывался от общения и всегда уделял собеседникам «пару минут».

«Он почти не выходил из дома, не мог нормально разговаривать. Но, когда к нему приходили выпускники Киношколы, он с ними обязательно беседовал. Правда, сразу же извинялся и честно признавался: ему очень трудно поддерживать диалог», — заявил директор.

Также Иванов вспомнил, что Митта тяжело переживал уход супруги, художницы Лилии Майоровой в 2021 году, с которой «был неразлучен».

«Он всегда говорил: «Лилечка, Лилечка…» Как только у нее начинались проблемы со здоровьем, он бросал занятия в Киношколе и спешил к ней. <…> Когда ее не стало, для Александра Наумовича было потеряно все», — рассказал директор.

14 июля Александра Митты не стало. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. SHOT заявлял, что режиссер боролся с раком почки.

Ранее сообщалось, что телеведущий Молчанов экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами