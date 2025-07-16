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Владимир Машков назвал фильм, который можно обменять с США

Актер Машков: «Москва слезам не верит» может стать обменной картиной между РФ и США
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер и режиссер Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС, что фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» можно включить в список картин для культурного обмена между США и Россией.

Машков заявил, что в России огромное количество лент, которые можно обменять с данной целью. По его мнению, кино, которое стоит показать американцам, должно отражать русскую душу.

«Во-первых, сразу нужно подумать о картине, которая получила «Оскар», — это «Москва слезам не верит», ну и дальше по списку наших замечательных кинопроектов, которых у нас сотни. Это серьезный разговор, требующий основательного подхода», — поделился артист.

В июле президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с американским лидером Дональдом Трампом возможность обмена между странами фильмами, пропагандирующими традиционные ценности.

По мнению режиссера Николая Данна, кинообмен с Америкой может стать хорошим прорывом и наладит отношения между странами. Он уточнил, что речь идет об обмене ценностями через кино, через культуру, через фильмы и мультфильмы.

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