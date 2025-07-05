Российский режиссер предложил кинообмен с США

Режиссер Николай Данн предложил идею кинообмена с США. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Данна, кинообмен с Америкой может стать хорошим прорывом и наладит отношения между странами. Он уточнил, что речь идет об обмене ценностями через кино, через культуру, через фильмы и мультфильмы.

Отмечается, что в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» Данн рассказал о предложении президенту России Владимиру Путину. Он посоветовал главе государства представить президенту США Дональду Трампу идею о совместной работе над инклюзивными киноклубами. Режиссер уверен, что инклюзивные картины могут «раскрыть эту тему» и помочь людям с инвалидностью и их семьям.

«Инклюзивные клубы нужны обеим сторонам. Это помогает нам понять, как мы можем быть полезны друг другу и чему можем научиться», — поделился кинематографист.

Данн заявил, что Путин поддержал эту идею. Режиссер считает, что нужно снимать больше картин, в которых люди с инвалидностью будут вызывать жалость, а будут демонстрировать свои достижения.

Ранее сообщалось, что в Китае пройдет фестиваль российского кино.