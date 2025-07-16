Экс-солистка SEREBRO о Шаляпине: «Осознал, что он никакой не певец»

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина после утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач» о коллаборации с певцом Прохором Шаляпиным.

Серябкина призналась, что ей было очень весело работать с Шаляпиным. Она заявила, что у коллеги отличное чувство юмора.

«Он сейчас осознал, что он не певец, он шоумен. Он просто почувствовал волну, время поменялось, и он свой момент, когда он актуален, очень четко прочувствовал», — поделилась певица.

В ноябре Серябкина призналась, что в ее райдере нет странных пунктов, но есть один «особенный». Артистка сообщила, что просит организаторов выступлений предоставить ей в гримерку витамин С и теплые шерстяные носки.

В июле 2024 года kp.ru раскрывал, что частное выступление Ольги Серябкиной стоит не более 3 млн рублей. По данным издания, большинство российских звезд в разы увеличили гонорар, который они запрашивают за участие в корпоративе. Так, к примеру, Shaman может выступить за сумму от 5 млн рублей — за два года цена выросла на 3 млн рублей.

Ранее экс-солистку Serebro заставили задуматься об участии в «Интервидении».