Экс-солистку Serebro заставили задуматься об участии в «Интервидении»

Певица Серябкина пообещала подумать об участии в «Интервидении»

seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российскую певицу, экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину заставили задуматься об участии в российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение». Ее цитирует Life.ru.

«Надо думать», — пообещала Ольга на вопрос журналистов, хочет ли она поучаствовать в таком мероприятии.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

Ранее народный артист России Олег Газманов рассказал, кто может представить Россию на «Интервидении».