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Ольга Серябкина раскрыла свой райдер

Певица Серябкина призналась, что в ее райдере есть витамин С и шерстяные носки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина призналась, что в ее райдере нет странных пунктов, но есть один «особенный». Ее слова передает NEWS.ru.

Артистка сообщила, что просит организаторов выступлений предоставить ей в гримерку витамин С и теплые шерстяные носки.

«Я люблю, чтобы было тепло», — отметила знаменитость.

В июле 2024 года издание kp.ru раскрывало, что частное выступление Ольги Серябкиной стоит не более 3 млн рублей. Ее гонорар за корпоратив сопоставим с ценником певицы Елки.

Самым дорогим российским артистом назвали лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, чье выступление оценили в 21 млн рублей. Еще пять лет назад группа брала за концерт 19 млн рублей.

28 октября появилась информация, что певица Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой вокалисткой «Ленинграда». Вскоре Mash сообщил, что дуэт Зотеевой и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым, поскольку им готовы заплатить за выступление 60 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько стоит выступление Лободы перед россиянами.

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