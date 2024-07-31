Гонорары российских артистов за корпоративы выросли почти вдвое

Большинство российских звезд в разы увеличили гонорар, который они запрашивают за участие в корпоративе. Так, к примеру, народный артист России Shaman может выступить за сумму от 5 млн рублей – за два года цена выросла на 3 млн рублей, передает kp.ru.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров согласится выступить для желающих за 250 тыс. долларов – это более 21 млн рублей. Пять лет назад группа брала за концерт 19 млн рублей.

Значительно меньше за корпоратив берет группа «Шляпники» и ее лидер Юрий Музыченко – их концерт на частном празднике обойдется в 2,7 млн рублей. Пять лет назад для их выступления хватало 300 тыс. рублей, уточняет издание. Отмечается также, что певица Ольга Бузова отказалась от концертов до ноября. За корпоративы звезда берет 4,5 млн рублей, а в новогодние праздники – 6 млн рублей. Несколько лет назад для выступления певицы было достаточно заплатить 1,5 млн рублей.

По данным источника издания, наиболее востребованы сегодня у россиян группы «Моя Мишель», «Бурито», «Бандэрос», «Пицца». Из певиц – Елка и Ольга Серябкина, которые берут за корпоратив не более 3 млн рублей.

«Если вы посмотрите на афиши фестивалей в разных городах, то эти артисты будут там мелькать чаще всего», — добавил источник, подчеркнув, что при желании заказать выступления артистов на Новый год бронировать дату нужно уже сейчас.

До этого сообщалось, что самыми востребованными гастролирующими музыкантами в России стали Shaman и Григорий Лепс. Лепс с начала 2024 года дал 33 больших сольных гастрольных концерта, а Shaman - 49 концертов.

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