Актрисе Трояновой грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Яне Трояновой грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах

Актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) грозит в России два штрафа за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в отношении Трояновой составили два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без соответствующей маркировки.

Актрисе грозит наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей за каждое из правонарушений.

Протоколы рассмотрят 22 июля и 28 августа в Замоскворецком и Таганском судах Москвы соответственно.

4 июня стало известно, что Яна Троянова, известная российским зрителям по сериалу «Ольга», не смогла оспорить свой статус иностранного агента. Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу об исключении из соответствующего реестра.

Актрису признали иноагентом в ноябре 2023 года. В Минюсте сообщили, что она распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступала против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, Троянова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Кроме того, в июле 2024 года актрису внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов.