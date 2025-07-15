Боярского выписали из больницы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, Боярский прошел обследование. После этого его выписали из больницы. Врачи оценили состояние актера как стабильное и увидели положительную динамику выздоровления. Артист не жалуется на здоровье, а все его показатели в норме.

Михаил Боярский 26 июня был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

При этом невестка артиста Екатерина заявляла, что Боярский находится дома, а в больнице находился на плановом обследовании.

Боярский был заявлен в спектакле «В этом милом старом доме», запланированном на 2 июля. Актер признался, что его не будет на выступлении. По словам журналистов Ura.ru, Боярскому якобы тяжело было говорить.

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