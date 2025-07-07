19-летнюю невесту Лепса госпитализировали

Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее госпитализировали.

Киба опубликовала фото из больничной палаты. На снимке изображена рука блогерши под капельницей.

«Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь», — поделилась невеста певца.

В июне Киба вступила в конфликт с Филиппом Киркоровым. В шоу «Мастер игры» народный артист России, играющий роль Джокера, усомнился, что Киба обладает личностью. Он попросил объяснить блогершу, кто она такая, кроме «девушки Лепса». Киба ответила, что выросла в обеспеченной семье и получила два образования. На данный момент блогерша учится в престижном вузе Лондона. Девушка добавила, что Лепс четыре раза просил у нее руки и сердце.

После заявления Кибы Киркоров ответил, что готов помочь ей развиваться как личности на проекте.

В социальных сетях Киба призналась, что не может назвать Киркорова «королем» эстрады. Она объяснила, что певец и многие другие артисты выступали на праздниках ее родителей. Поэтому блогерша возмутилась намеку на то, что она может ничего из себя не представлять. Она заявила, что ей не нужны ни Лепс, ни Киркоров, чтобы сформироваться как личность.

Ранее Погребняк заявила, что Боня может подать на Кибу в суд.