Михаил Галустян заработал более 286 млн рублей на кинокомпании

Актер и комик Михаил Галустян заработал более двух сотен миллионов рублей на своей кинокомпании. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, за 2024 год ООО «ФРЕШ-ФИЛЬМ», учредителем которой является Галустян, принесло 286,9 миллиона рублей доходов, 20,7 миллиона рублей из которых — чистой прибыли. Отмечается, что в 2023-м выручка студии составила 214 миллионов рублей, а доход — 12,9 миллиона рублей.

Галустян вместе с предпринимателем Арменом Ананикяном открыл кинокомпанию «Фреш фильм» в 2013 году. Студия выпустила такие картины, как «Баба Яга спасает мир», «Артек. Большое путешествие», «Папы», «Гудбай, Америка», «Непрощенный», «Подарок с характером».

В июле 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию «Эйс Гейминг», которую создавали шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

В апреле 2025-го Михаил Галустян закрыл свой бизнес ООО «Восьмой дом». Телеведущий зарегистрировал фирму в 2015 году. На данный момент она ликвидирована налоговой. Соучредителем артиста был журналист Роман Емельянов. Компания могла выпускать газеты.

Ранее Галустян рассказал о мошенниках, создавших от его имени сатирическое СМИ.