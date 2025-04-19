Налоговая закрыла бизнес Галустяна

Комик и телеведущий Михаил Галустян закрыл свой бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Галустян зарегистрировал ООО «Восьмой дом» в 2015 году. Его соучредителем был журналист Роман Емельянов. Компания могла выпускать газеты. Mash предполагает, что издания могли иметь астрологическую или архитектурную тематику. Однако за все 10 лет существования фирмы комик не выпустил ни одной газеты.

Налоговая ликвидировала ООО «Восьмой дом».

В июле 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию «Эйс Гейминг», которую создавали шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва.

Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ревва стал одним из ее учредителей в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, комик Михаил Галустян. Доля Галустяна составляла 20%, а Реввы — 5%. Однако звезда скетчкома «Наша Russia» покинул фирму весной 2023 года.

Отмечалось, что «Эйс Гейминг» была убыточной с самого начала.

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