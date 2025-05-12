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Галустян рассказал о мошенниках, создавших от его имени сатирическое СМИ

Комик Михаил Галустян опроверг слух о том, что создает сатирическое СМИ
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Mikhail Galustyan/Global Look Press

Комик и телеведущий Михаил Галустян заявил Telegram-канале, что не создавал сатирическое СМИ и пока не собирается.

«Прошу не реагировать на призывы подписываться, потому как на вашей невнимательности и наших именах нерадивые блогеры могут не только вводить общественность в заблуждение», — поделился артист.

Галустян заявил, что неизвестные, представляющиеся им, могут использовать контакты поклонников в мошеннических схемах.

В апреле Михаил Галустян закрыл свой бизнес ООО «Восьмой дом». Телеведущий зарегистрировал фирму в 2015 году. На данный момент она ликвидирована налоговой. Соучредителем артиста был журналист Роман Емельянов. Компания могла выпускать газеты. Mash предполагало, что издания могли иметь астрологическую или архитектурную тематику. Однако за все 10 лет существования фирмы комик не выпустил ни одной газеты.

В июле 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию «Эйс Гейминг», которую создавали шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Ранее бывшая жена Галустяна назвала неприятными слухи о любовнице комика.

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