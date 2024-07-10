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ФНС закрыла компанию Реввы и Галустяна по CS:GO

Mash: налоговая ликвидировала компанию «Эйс Гейминг» Галустяна и Реввы

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Пресс-служба ТНТ

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию «Эйс Гейминг», которую создавали шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ревва стал одним из ее учредителей в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, комик Михаил Галустян. Доля Галустяна составляла 20%, а Реввы — 5%. Однако звезда скетчкома «НашаRussia» покинул фирму весной 2023 года.

Отмечалось, что «Эйс Гейминг» была убыточной с самого начала. В 2019 году заявленная «чистая прибыль» составила минус 2,4 млн рублей, в 2020-м — минус 1,3 млн рублей. В 2021 году компания впервые вышла в плюс и заработала 5 тыс. рублей.

В конце марта ФНС приняла решение о ликвидации «Эйс Гейминг», поскольку, по информации Mash, у компании были фальшивые данные. Фирма также не отправляла декларации о доходах с 2021 года. Ее счета заблокировали.

В мае стало известно о долгах бизнеса Александра Реввы. С компании комика взыскали сразу пять штрафов по 10 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Меладзе планирует вернуться в Россию.

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