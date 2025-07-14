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Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина не будет принимать посетителей 19 июля
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Stanley Kalvan/Shutterstock

Мавзолей Ленина не будет принимать посетителей 19 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Причина временного закрытия объекта не уточняется.

«19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Мавзолей Ленина обычно открыт для посещений каждые вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00 по мск.

До этого мавзолей Ленина закрывали для посетителей 28 июня.

В феврале 2025 года мавзолей закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году. С забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет ему меняют костюм.

Позднее мавзолей снова закрыли на период с 23 апреля по 19 мая.

Ранее активисты на Урале провели акцию против мавзолея в день рождения Ленина.

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