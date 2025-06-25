Мавзолей закроют на один день

Федеральная служба охраны (ФСО) России предупредила, что Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей на один день. Сообщение приводит ТАСС.

«28 июня 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — заявили в отделе ФСО по связям с прессой и общественностью.

Отмечается, что это связано «с подготовкой и проведением мероприятий».

Ранее Мавзолей Ленина закрывали в этом году для посетителей с 23 апреля по 19 мая. В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году. С забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет ему меняют костюм. Обычно Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Ранее активисты провели акцию против Мавзолея Ленина.