Блогер Варламов добился возврата долга через суд

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) через Гагаринский суд Москвы добился возврата долга и 20% годовых по двум распискам. Об этом пишет РИА Новости,

Суд постановил взыскать с ответчика не только сумму займа, но и проценты за пользование деньгами, а также расходы по госпошлине. Согласно материалам дела, Варламов передал Максиму Матакову две крупные суммы в ноябре 2021 года, оформив сделки в письменном виде. Деньги должны были вернуть через год с учетом 20% годовых. Однако Матаков обязательства не выполнил, и Варламов обратился в суд.

Ответчик утверждал, что денег от блогера не получал, а расписки назвал сфальсифицированными. Он указывал на нестыковки в датах документов и заявлял, что Варламов якобы не имел средств для выдачи займа. Тем не менее суд отклонил его доводы, напомнив, что именно заемщик должен доказывать недействительность сделки, тогда как займодавец не обязан подтверждать источник своих средств.

Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, не найдя оснований для его пересмотра.

Ранее в России арестовали счета Ильи Варламова.