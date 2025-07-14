Ольга Будина об Александре Митте: «Превращал в золото все, к чему прикасался»

Народный артист России, режиссер Александр Митта, которого не стало на 93-м году жизни, смог перевернуть судьбы всех актеров, с которыми работал. Об этом 360.ru рассказала актриса и телеведущая Ольга Будина.

По его словам, их жизни после встречи с ним делились на до и после.

«Он превращал в золото все, к чему прикасался. Был не просто выдающимся или талантливым, он был великим режиссером советского и российского кино. Ушла целая эпоха — на мой взгляд, до конца не оцененная», — рассказала Будина.

Она выразила уверенность, что его картины будут востребованы и у следующих поколений.

Актриса, которая сыграла одну из главных ролей в многосерийном фильме Митты «Граница. Таежный роман», добавила, что он интересовался вечными ценностями и делал из них настоящие шедевры.

Об утрате Александра Митты сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях. Кинорежиссера госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Митта стал известен благодаря фильму «Звонят, откройте дверь» 1965 года, получившему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1980 году он снял фильм «Экипаж», который стал первым советским фильмом-катастрофой и собрал рекордную аудиторию.

Ранее актриса Проклова принесла соболезнования близким Александра Митты.