На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ольга Будина об Александре Митте: «Превращал в золото все, к чему прикасался»

Актриса Будина заявила, что Митта переворачивал судьбы актеров
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Народный артист России, режиссер Александр Митта, которого не стало на 93-м году жизни, смог перевернуть судьбы всех актеров, с которыми работал. Об этом 360.ru рассказала актриса и телеведущая Ольга Будина.

По его словам, их жизни после встречи с ним делились на до и после.

«Он превращал в золото все, к чему прикасался. Был не просто выдающимся или талантливым, он был великим режиссером советского и российского кино. Ушла целая эпоха — на мой взгляд, до конца не оцененная», — рассказала Будина.

Она выразила уверенность, что его картины будут востребованы и у следующих поколений.

Актриса, которая сыграла одну из главных ролей в многосерийном фильме Митты «Граница. Таежный роман», добавила, что он интересовался вечными ценностями и делал из них настоящие шедевры.

Об утрате Александра Митты сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях. Кинорежиссера госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Митта стал известен благодаря фильму «Звонят, откройте дверь» 1965 года, получившему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1980 году он снял фильм «Экипаж», который стал первым советским фильмом-катастрофой и собрал рекордную аудиторию.

Ранее актриса Проклова принесла соболезнования близким Александра Митты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами