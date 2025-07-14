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В Витебске отменили выступление Александры Пахмутовой

Композитор Александра Пахмутова отменила выступление в Витебске из-за жары
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Телеканал «Россия К»

Композитор Александра Пахмутова отменила выступление в Витебске. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на окружение музыкантки.

Знакомые Пахмутовой объяснили, что композитор не приехала в Белоруссию из-за жары.

«Сейчас — разгар июля, и в Москве, и в Витебске установилась температура за тридцать градусов, очень душно. При таких погодных условиях довольно долгая дорога могла бы нанести вред ее здоровью», — заявили в окружении артистки.

Пахмутова записала видеообращение с теплыми пожеланиями для белорусов. Ролик показали на церемонии открытия Международного музыкального фестиваля искусств в Витебске.

12 декабря в Кремле президент России Владимир Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя Труда. Путин сказал Пахмутовой во время вручения, что ее творчество объединяет россиян. Оно стало родным для людей разных поколений, подчеркнул президент.

Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

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