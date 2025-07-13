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Малахова назвали самым дорогим ведущим и раскрыли его гонорар

Продюсер Дворцов: телеведущий Малахов зарабатывает от 5 млн рублей за выступление
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Сетевое издание «Смотрим»

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с aif.ru, что Андрей Малахов является одним из самых дорогих ведущих в России.

В этот список Дворцов также включил Дмитрия Киселева и Дмитрия Борисова. По словам шоумена, эти ведущие зарабатывают от 5 миллионов рублей за частное мероприятие. Он уточнил, что гонорар меняет от события и города.

По словам Дворцова, самыми высокооплачиваемыми артистами являются Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Филипп Киркоров и Баста (Василий Вакуленко).

«Их любит публика, они заряжают всех своим позитивом, песнями и плясками. Находятся в информационном поле на постоянной основе», — рассказал продюсер.

Дворцов добавил, что Григорий Лепс получает около 10 миллионов рублей за выступление.

12 июля Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженная артистка России Татьяна Буланова подняла свой гонорар с 700 тыс. рублей до 2 млн рублей на фоне своей популярности среди представителей поколения Z.

По данным издания, Буланова готова передвигаться по городу только на легковом автомобиле представительского класса, а лететь — бизнес-классом. Артистка просит заказчика предоставить ей номер класса «люкс» или «полулюкс» в гостинице не ниже 4 звезд, где «обязательно» должны быть не пропускающие свет занавески.

Ранее был раскрыт гонорар Дмитрия Хрусталева.

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