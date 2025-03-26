Михалков высказался против возвращения артистов в Россию

Режиссер Никита Михалков высказался против возвращения эмигрировавших артистов в Россию. С предложением не пускать их на родину деятель выступил в интервью «Известиям».

При этом он отметил, что лишать артистов госнаград за эмиграцию не стоит, но выразил убеждение, что для эмигрантов и их детей они ничего не значат.

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта [государственная] награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — заявил он.

20 марта депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству культуры РФ ужесточить условия трудоустройства для артистов, покинувших Россию в период с 2022 по 2025 год.

Предложенные Милоновым меры направлены на создание барьеров для трудоустройства артистов, покинувших страну в указанный период. Депутат считает, что поведение этих людей с 2022 по 2025 год продемонстрировало их истинные убеждения и ценности, которые, по его мнению, несовместимы с работой в государственных структурах России. Министерство культуры пока не сообщило свою позицию по данному предложению.

Ранее Михалков сравнил Голливуд с идеологическим отделом ЦК времен 80-х.