В Госдуме потребовали усложнить трудоустройство артистам, покинувшим Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству культуры РФ ужесточить условия трудоустройства для артистов, покинувших Россию в период с 2022 по 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

В своем письме к министру культуры Ольге Любимовой он обосновал необходимость ограничения доступа к работе в государственных и окологосударственных учреждениях для тех, кто, по его словам, выражал поддержку санкциям против России, участвовал в антироссийских акциях или публично выступал с русофобскими заявлениями за рубежом.

Милонов утверждает, что многие артисты, эмигрировавшие в 2022 году, теперь стремятся вернуться в Россию и занять прежние должности в государственном секторе, используя изменившуюся ситуацию в свою пользу. Он назвал таких людей «политическими флюгерами», подчеркивая недопустимость их возвращения на прежние позиции без каких-либо последствий.

Предложенные Милоновым меры направлены на создание барьеров для трудоустройства артистов, покинувших страну в указанный период. Депутат считает, что поведение этих людей с 2022 по 2025 год продемонстрировало их истинные убеждения и ценности, которые, по его мнению, несовместимы с работой в государственных структурах России. Министерство культуры пока не озвучило свою позицию по данному предложению.

До этого композитор Александр Зацепин осудил артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Он признался, что относится негативно ко всем россиянам, которые решили уехать насовсем после начала СВО. По его мнению композитора, людям следует оставаться в России, чтобы своей деятельностью помогать ей развиваться.

Ранее Милонов предложил поддержавшим Украину артистам «поцеловать себя в зад».