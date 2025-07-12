На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор МХАТа Кехман приехал в Санкт-Петербург

112: директор МХАТа Кехман посетил Петропавловский собор в Петербурге
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, обвиняемый в растрате денежных средств, приехал в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, директор театра утром 12 июля посетил Петропавловский собор. Сейчас Кехман находится под обязательством о явке, следует из материала.

9 июля в здании МХАТ им. Горького в Москве и у главы учреждения Владимира Кехмана прошли обыски. По информации СМИ, они связаны с делом о растрате или присвоении средств в особо крупном размере. Что известно о ситуации и кто такой Владимир Кехман — в материале «Газеты.Ru».

10 июля в окружении директора театра заявили, что Кехману предъявили обвинение в растрате денежных средств. Официальных комментариев от участников следственного процесса и сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее стало известно, вернется ли Татьяна Доронина во МХАТ после обысков у Кехмана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами