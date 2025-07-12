Директор МХАТа Кехман приехал в Санкт-Петербург

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, обвиняемый в растрате денежных средств, приехал в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, директор театра утром 12 июля посетил Петропавловский собор. Сейчас Кехман находится под обязательством о явке, следует из материала.

9 июля в здании МХАТ им. Горького в Москве и у главы учреждения Владимира Кехмана прошли обыски. По информации СМИ, они связаны с делом о растрате или присвоении средств в особо крупном размере. Что известно о ситуации и кто такой Владимир Кехман — в материале «Газеты.Ru».

10 июля в окружении директора театра заявили, что Кехману предъявили обвинение в растрате денежных средств. Официальных комментариев от участников следственного процесса и сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее стало известно, вернется ли Татьяна Доронина во МХАТ после обысков у Кехмана.