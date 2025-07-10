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Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате

ТАСС: директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате денежных средств
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Директору МХАТа имени М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате денежных средств. Об этом сообщает источник ТАСС в его окружении.

«Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», — заявил собеседник агентства.

Официальных комментариев от участников следственного процесса и сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

До этого Telegram-канал RT со ссылкой на источник писал, что Кехмана отправили на допрос.

9 июля здании МХАТ им. Горького в Москве и у главы учреждения Владимира Кехмана прошли обыски. По информации СМИ, они связаны с делом о растрате или присвоении средств в особо крупном размере. Что известно о ситуации и кто такой Владимир Кехман — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана.

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