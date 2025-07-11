Стало известно, вернется ли Татьяна Доронина во МХАТ после обысков у Кехмана

Народная артистка СССР Татьяна Доронина не вернется на должность художественного руководителя МХАТ им. Горького на фоне обысков у директора театра Владимира Кехмана. Об этом сообщила NEWS.ru председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Лидия Фомина.

По словам Фоминой, Доронину «вынудили уйти в тень» не Кехман, а экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков. Причиной, напомнила она, стало «расхождение во вкусах».

«При Кехмане она хотела вернуться, но переболела ковидом, после которого начались проблемы. Поэтому сначала Татьяна Васильевна находилась в Барвихе, а сейчас она живет в хорошем доме отдыха», — отметила общественница.

Руководство МХАТ им. Горького сменилось в начале декабря 2018 года: вместо Дорониной новым худруком театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Специально для 86-летней народной артистки СССР была введена должность президента театра.

Позднее против Боякова выдвинули групповой иск о нарушении прав актеров МХАТ им. Горького. В частности, актеры рассказывали о массовых увольнениях, сокращениях выплат и уменьшении числа спектаклей с участием недовольных артистов. Подробнее о произошедшем — в старом материале «Газеты.Ru»

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